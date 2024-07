Anzeige: 25 Jahre Orth und Schöpflin Lörrach

Nächste Generation tritt an

Mit dem 25-jährigen Firmenjubiläum von Orth & Schöpflin steht nun der nächste Meilenstein in der Firmengeschichte des Handwerksunternehmens an: Zum 1. Juli übergab Ralph Schöpflin im Rahmen der Jubiläumsfeier die Geschäftsführung an seinen Sohn Jannik Schöpflin und seinen langjährigen Mitarbeiter Kai Wendler. „Nach 25 Jahren erfolgreicher Geschäftsführung ist es an der Zeit, die Verantwortung in die Hände der nächsten Generation zu legen. Jannik und Kai haben sich in ihren Positionen bewährt und ich bin zuversichtlich, dass sie das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen werden“, erklärt Ralph Schöpflin.