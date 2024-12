Anzeige: 25 Jahre Rümmele Bauingenieur

Das Unternehmen setzt dabei auf nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen und verfolgt das Ziel, Projekte stets hochwertig, termingerecht und im vorgegebenen Budgetrahmen zu realisieren. Ein besonderes Augenmerk legt die Rümmele Immobilien GmbH auf die Bewirtschaftung einiger Eigenbestandsimmobilien.

Das Cella

So entstanden im Zentrum von Zell, direkt am S-Bahnhof in fünf Gebäuden knapp 60 Wohnungen mit großer Tiefgarage unter den Gebäuden. Zusammen mit dem Architekturbüro k56 von Christiane Dalcolmo und Robert Schmid aus Todtnauberg schuf das Büro hier ein besonderes Viertel mit modernen Wohngebäuden. Noch können hier drei Wohnungen gemietet oder erworben werden. Sie verfügen über große Balkone oder einen eigenen kleinen Garten. Besonders hervorzuheben ist das Appartementhaus Cella direkt am S-Bahnhof in Zell im Wiesental.

Das Cella Foto: zVg

Das von Daniela Rümmele-Kiefer geführte Haus beherbergt sechs modern ausgestattete Apartments, die sowohl von Kurzzeitbesuchern als auch für Zeiträume von bis zu sechs Monaten gebucht werden können. Von den modern ausgestatteten Apartments im Herzen von Zell gelangt man schnell ins schweizerische Basel.

Auch nach Freiburg oder Weil am Rhein mit dem Vitra Campus oder ins Elsass ist es nicht weit und in einer halben Stunde ist man auf dem höchsten Berg des Schwarzwaldes, dem Feldberg. Im Cella befindet sich eine Eisdiele, die im Februar wieder öffnen wird, die Geschäftsstelle von Heizmann-Reisen mit Reisebüro und das Café „ErFritz“.

Dort bieten Luisa und Oliver Hassler ein reichhaltiges Frühstück, Mittagstisch und Nachmittagskaffee an. Auch für Feiern und andere Veranstaltungen stehen Räume zur Verfügung.

Die Familie Hassler hat ihr Traditionsgasthaus „Zum Wilden Mann“ um dieses Projekt erweitert. Im „ErFritz“ stehen 60 Innen- und 25 Außensitzplätze zur Verfügung.

Markus Rümmele studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Köln. Der Diplom-Ingenieur (FH) verfügt über 25 Jahre Erfahrung in bautechnischen Projekten, unter anderem in den Bereichen Projektmanagement, Bauleitung und Tragwerksplanung.

Markus Rümmele Foto: Ulrike Jäger

Seit 1999 ist Markus Rümmele Geschäftsführer der Rümmele Bauingenieur GmbH, wo er die erfolgreiche Durchführung von mehr als 2000 Projekten auf der ganzen Welt, sei es nun in Arabien oder in Großbritannien, beaufsichtigt hat.

Garagen und Wolkenkratzer

„Uns ist kein Projekt zu klein“, sagt er, auch Einfamilienhäuser oder Garagen gehören zum Aufgabengebiet. Das Seniorenzentrum Zell mit Pflegeheim und Tagespflegeeinrichtung entstammt ebenso der Feder von Rümmele Bauingenieur GmbH wie das Sparkassengebäude in Schönau oder das Wohngebäude neben der Sparkasse in Todtnau. Beteiligt war das Büro aber auch an Großprojekten auf der ganzen Welt, etwa beim Burj Khalifa oder beim „The Gherkin“ in London.

Langjährige Mitarbeiter

„Wir freuen uns, bei jeder neuen Herausforderung mit unseren Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten und innovative Lösungen zu liefern“, erklärt Markus Rümmele, Geschäftsführer der Rümmele Bauingenieur GmbH.

Die Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, internationaler Expertise, interdisziplinären Netzwerken und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation macht das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur in der Bau- und Immobilienbranche. Das Team umfasst derzeit 14 Mitarbeiter, mit zum Teil über 20-jähriger Betriebszugehörigkeit.

Das eigentliche Kapital

Alle hätte mit ihrer sehr guten Arbeit, ihrem Engagement und ihrer Treue maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser besondere Meilenstein erreicht werden konnte, betont Markus Rümmele und meint weiter, dass ein gutes Team das eigentliche Kapital des Unternehmens sei. Man freue sich jederzeit über interessante Bewerbungen, sei es im Ingenieurs- oder Konstrukteursbereich.