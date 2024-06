Anzeige: 3-Länder-Stadt-Festival in Weil am Rhein

Stadtmusik und „Bond’s Big Band“ eröffnen die Tage

Offiziell eröffnet wird das Festival am 21. Juni um 16.50 Uhr von der Oberbürgermeisterin der 3-Länder-Stadt, Diana Stöcker. Musikalisch eröffnet wird das Festival an diesem Tag um 17 Uhr von der Stadtmusik Weil am Rhein. Tags darauf, ebenfalls 17 Uhr, macht die „Bond’s Big Band“ von der Städtischen Musikschule den Aufschlag auf der Rathausplatz-Bühne.

Neu in diesem Jahr ist ein sogenannter Interval Act. Unter dem Namen „Bond’s Gig Band“ spielen kleinere Formationen der „Bond’s Big Band“ zusammen mit Gästen immer dann auf dem Sparkassenplatz, wenn die Marching Bands auf der Vereinsmeile unterwegs sind. So ist sichergestellt, dass man auf dem Sparkassenplatz durchgängig Livemusik erleben kann.

19 Vereine, drei Winzerbetriebe und das Kulturamt bewirtschaften in diesem Jahr mehr als 20 Hütten, die auf dem Rathausplatz, der Schiller- und Hauptstraße sowie dem Sparkassenplatz aufgestellt werden. So präsentieren sich auf der Vereinsmeile der Bosporus FC Friedlingen, „La Passerelle. Die Brücke“, die Narrenzunft Wiler Zipfel, der Rockchor Ötlingen, die DLRG, der Förderverein der Judoschule Haltingen, der FV Haltingen, die Guggemusik Node-Spucker, Hindukusch – Zukunft für Afghanistan, das Kulturzentrum Kesselhaus, der Kulturring, die Sportschützen des ESV, die Tischtennisabteilung des ESV, die Stadtmusik, der Stadtteilverein Weil am Rhein, die Wiibergugge Quaakdäsche, der Lions Club, die Wiler Narresome und die Wiler Zipfel Clique.