Anzeige 3-Länder-Stadt-Festival in Weil

Vereine bieten Speisen und Getränke

Den Vereinen stand es frei, aus den Hütten heraus Speisen und Getränke zu verkaufen oder sonstige Aktivitäten anzubieten. Alle haben sich für den Verkauf von Speisen und Getränken entschieden und so erwartet die Festbesucher ein umfangreiches kulinarisches Angebot, das von herzhaften Speisen wie Flammenwaie, Wurst, Burger, afghanischem Essen und Schupfnudeln über Süßspeisen wie Waffeln, Muffins und Crêpes bis hin zu Softdrinks, Bier, Longdrinks und Cocktails reicht. Das Speisenangebot beinhaltet auch mehrere vegetarische sowie vegane Gerichte. Mit der Haltinger Winzer eG, dem Kalkweingut Istein und dem Weingut Huck-Wagner sind auch drei regionale Winzer-Betriebe beim 3-Länder-Stadt-Festival vertreten. Ebenfalls verändert wurde die Dauer des Festivals. Bisher begann es an einem Donnerstag und dauerte drei Tage. Da der Donnerstag sowohl für die beteiligten Vereine als auch für am Freitag arbeitenden Menschen in der Regel terminlich schwierig ist, wurde entschieden, nur den Freitag- und den Samstagabend für das 3-Länder-Stadt-Festival zu nutzen. Im Gegenzug wurde die Anzahl der Bands erhöht, so spielen auf der Rathausplatz-Bühne jeden Abend drei internationale Bands.