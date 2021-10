Anzeige 30 Jahre Die Hand-in-Hand-Werker GmbH Lörrach

Inzwischen sind die Hand- in-Hand-Werker in Lörrach und Umgebung bestens etabliert und die Auftragsbücher prall gefüllt. 2001 wurde zudem eine Niederlassung in Schopfheim eröffnet. Das Konzept der Hand-in-Hand-Werker wurde 1982 in Reutlingen aus der Taufe gehoben und hatte sich dort bereits bewährt, so dass die Gründung des Büros in Lörrach kein allzu großes Risiko darstellte, erinnert sich Strittmatter, der seit 28 Jahren Geschäftsführer ist. Im Lörracher Büro arbeiten insgesamt fünf angestellte Kräfte, dazu kommen noch zwei freie Mitarbeiter. „Unser Mitgliedsfirmen sind regional verwurzelte Meisterbetriebe, die oft schon in zweiter oder dritter Generation bestehen und sich einen guten Ruf erworben haben“, sagt der Geschäftsführer.

Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Ein Bauleiter besucht den Kunden vor Ort, bespricht mit ihm das Projekt und unterbreitet Vorschläge für den Entwurf. Bei Bedarf wird ein Architekt oder Statiker hinzugezogen.

Zu einem zweiten Termin kommen dann meist schon die einzelnen Handwerksbetriebe hinzu. Diese werden je nach Regionalität beziehungsweise nach der Auftragsanforderung hinzugezogen.

Der Bauleiter erstellt einen Zeitplan und koordiniert auch die Handwerksbetriebe in der notwendigen Reihenfolge, um möglichst keinen Leerlauf zu haben. Ebenso überwacht der Bauleiter die Baustelle. Durch eine exakte und strukturierte Abstimmung der einzelnen Gewerke sei ein stringenter Zeitablauf gewährleistet, sagte Strittmatter, und „die Kunden profitieren von unserem Know-how“.

Klar, dass das Komplettangebot nicht zum Nulltarif zu haben ist. Im Angebot ist ein Aufschlag für den Bauleiter und die Koordination eingerechnet. Aber schlussendlich kann der Kunde sicher sein, dass sein Auftrag zeitlich reibungslos und ohne große Verzögerungen ausgeführt wird, denn die Betriebe sind durch ihre jahrelange Zusammenarbeit bestens aufeinander abgestimmt, und so gehen die Gewerke beinahe nahtlos ineinander über. Zudem hat der Kunde die Gewissheit, dass im Fall der Fälle die Gewährleistung auch in einer Hand, nämlich bei der Hand-in-Hand-Werker GmbH, liegt.