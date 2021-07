Anzeige 30 Jahre Firma Herbert Bee Sanitär in Haltingen

Sukzessive baute der Handwerksmeister seinen Kundenstamm aus und machte sich mit seiner Firma durch Qualitätsarbeit einen guten Namen in der Region. Sowohl Neubauten als auch Sanierungs- und Reparaturarbeiten gehören zum Auftragsbestand. „4500 Privatkunden sind in den 30 Jahren, in denen ich den Betrieb führe, in meinem Computer gelistet“, sagt Bee, der sich über die erfolgreiche Entwicklung seiner Firma, die sehr gute Auftragslage und die vorzügliche Zusammenarbeit mit heimischen Firmen freut.

Zufrieden stellt er im Rückblick auf die vergangenen drei Jahrzehnte fest: „Es ging stetig nach oben.“ Dazu wesentlich beigetragen haben, wie der Firmenchef betont, auch seine langjährigen, guten und verlässlichen Mitarbeiter in Werkstatt und Büro.

Seit wenigen Jahren konzentriert sich Herbert Bee, der im Umkreis von bis zu 35 Kilometern tätig ist, weniger auf das Neubaugeschäft als vielmehr auf Sanierungen, Reparaturen sowie auf einen zuverlässigen Kundendienst. „Guter Service wird bei uns großgeschrieben“, betont der Firmenchef mit dem Hinweis, dass Badsanierungen inzwischen einen Schwerpunkt der Firmentätigkeit ausmachen.

Der Handwerksmeister will noch dieses Jahr seinen privaten Wohnsitz ebenfalls in den Entenschwumm verlegen. Denn direkt neben seiner Werkstatt baut Herbert Bee derzeit ein Wohnhaus grundlegend um, das er vor sechs Jahren erworben hat und in dem sich im Kellergeschoss bereits die Büroräume befinden. „Dann sind Betrieb und Wohnhaus nahe zusammen und an einem Ort untergebracht“, sagt Herbert Bee voller Vorfreude.