Anzeige 30 Jahre Firma Hund in Eimeldingen

Handwerksmeister Gerd Hund hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt, machte zuerst den Meister als Gas-Wasser-Installateur und danach seinen Klempnermeister, ehe er sich im Mai 1993 gemeinsam mit seiner Ehefrau Silke mit dem Unternehmen „Sanitär-Klempnerei Hund“ selbstständig machte.

Die ersten Räumlichkeiten befanden sich in Eimeldingen in einer Garage in der Dorfstraße. Dort war die Werkstatt, und in Fischingen in der Vogesenstraße befand sich das Büro. Die Räumlichkeiten waren in dieser Form nicht ideal und bald auch zu klein, sodass man sich nach einem passenden Grundstück für einen Neubau umschaute.