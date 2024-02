Anzeige: 30 Jahre Heizung & Sanitär Herzog

Auf dem Stand der Technik entsprechende Ausführung

Der Betrieb legt darüber hinaus größten Wert auf fachgerechte, saubere und dem Stand der Technik entsprechende Ausführung sämtlicher Arbeiten. So auch im Rahmen der Installation von Wärmepumpen, ein Arbeitssegment, das in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Dies macht es erforderlich, dass die Mitarbeiter des Unternehmens laufend geschult werden, um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, wie Firmenchef Michael Herzog und Senior Peter Herzog gegenüber der Oberbadischen erklärten. So auch im Bürokommunikationsbereich, wo die Digitalisierung weit fortgeschritten ist und regelmäßig an die neueste Technik angepasst wird.