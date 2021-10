Weil am Rhein 30 Jahre Rhein-Center Weil am Rhein – Die Entwicklung

So schnell wie von Drömer geplant, ging es dann aber doch nicht – die aufgeschreckten Lörracher Einzelhändler brachten ein Raumordnungsverfahren auf den Weg, das den ehrgeizigen Plänen Drömers einige Grenzen setzte. Aus Lörracher Sicht verständlich der Einspruch über das genannte Verfahren, denn Drömer gab als Umsatzzielmarke für sein Friedlinger Projekt jährlich 60 Millionen D-Mark an. Zum Vergleich: Der gesamte Lörracher Einzelhandel brachte es damals jährlich auf 180 Millionen.

Das Freiburger Regierungspräsidium reduzierte die zu genehmigende Verkaufsfläche um mehr als ein Viertel auf 9400 Quadratmeter. Drömer nahm es gelassen, überarbeitete die Pläne entsprechend und setzte bei der Realisierung bewusst auf Schweizer Unternehmen, die ein Bein in den künftigen EG-Binnenmarkt setzen wollten. Da weitere Gewerbeflächen von der Begrenzung ausgenommen waren, umfassten die neuen Pläne dann einen „Fashion Tower“, ein Einkaufsmarkt für Modefachhändler, und das „Maximilians Boardinghouse“, ein Messehotel.

Einweihung im April 1991

Im Frühjahr 1989 war dann Baubeginn, und unter Planung des Architekten Alfred Born wurde das gewaltige Projekt innerhalb von zwei Jahren hochgezogen. Verbaut wurden auf der als „größte Baustelle Südbadens“ bezeichneten Arbeitsstätte von rund 180 Bauhandwerkern mittels sieben Riesen-Kränen Stahl und Beton, die für 500 Einfamilienhäuser gereicht hätten. Bei der Einweihung am 24. April 1991 eröffnete auch der Lebensmittel-Einzelhandels-Konzern Nanz den „BIG“ genannten, für zehn Millionen D-Mark im Rhein-Center eingerichteten Einkaufsmarkt. Der ist auch heute noch, zwischenzeitlich vom Eigner des Komplexes, dem Lebensmittelkonzern Edeka, mit dessen Tochter „Marktkauf“ betrieben, Ankermieter.

Die 1200 Parkplätze im Rhein-Center reichten in den ersten Wochen nach Eröffnung bei weitem nicht aus – Verkehrschaos war in Friedlingen damals an der Tagesordnung. Im September 1991 wurden die Nobel-Discothek Hangar und das Boardinghouse eröffnet und der Fashion Tower folgte im Oktober. Die 85 Wohnungen auf der Rheinseite des Projekts wurden erst 1992 fertig. Später folgte auch der von der Stadt gestaltete Rheinpark in direkter Nachbarschaft. In den folgenden Jahren wurde der Komplex mit den Eingängen Hauptstraße 434 und 435 in Richtung Schweizer Grenze mit weiterem Eingang an der Zollstraße 7 erweitert.