Anzeige: 30 Jahre „Schwarzbrenner“ in Brombach

Deutsche Küche

Gutbürgerliche deutsche Küche ist ein Markenzeichen des „Schwarzbrenner“. „Die findet man heute gar nicht mehr so oft“, sagt Roland Finke. Ursprünglich hat der Chef das Metzgerhandwerk gelernt, danach den hohen Anspruch an die Qualität von Zutaten und Zubereitung in die Gastronomie mitgenommen.

Saisonale und regionale Produkte stehen im Mittelpunkt – sei es bei Fleischgerichten wie dem Schwarzbrenner-Klassiker Cordon bleu, sei es bei Gemüse, Obst oder den feinen Desserts. Das alles gibt es zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis, was den Schwarzbrenner auch bei Familien mit Kindern beliebt macht. So ist das Publikum in der Lörracher Straße 67 bunt gemischt, ob Stammgäste, Paare, Freundesgruppen oder Vereine – hier treffen sich alle Altersgruppen und bleiben gerne ein bisschen länger.

Auch die wöchentlichen Aktionstage erfreuen sich regen Zuspruchs: Beim „Schnitzel-Montag“ gibt es Schnitzel und Pommes für 9,50 Euro, am „Güggeli-Mittwoch“ Hähnchen frisch vom Grill für 7,50 Euro und am „Leberle-Donnerstag“ stehen Suuri Leberle mit Rösti und Salat für 9,50 Euro auf der Karte; alles jeweils ab 18 Uhr.