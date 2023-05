Anzeige 30 Jahre Weingut Ernst in Wittlingen

Zur Historie des Weinguts

Damit wurde, so freut sich Betriebsgründer Markus Ernst, die qualitätsorientierte Arbeit von Sohn Dominik, der im Weingut-Keller seit rund sechs Jahren für den Ausbau der Ernstschen Weine verantwortlich zeichnet, honoriert. Betriebsgründer Markus Ernst machte sich als ausgebildeter Winzer mit Wohnsitz in Wittlingen nach beruflichen Stationen bei namhaften Erzeugern im Markgräflerland im Sommer 1993 in Welmlingen selbstständig, übernahm das dortige Weingut Ritter auf dem „Hirschen“. 1998 zog er um in die Heimatgemeinde Wittlingen in einen Weingut-Keller-Anbau ans Eigenheim „Im Rebmättle 10“. Mit Unterstützung seiner Ehefrau Regina und in den letzten Jahren auch durch die Kinder Dominik und Nathalie baute Markus Ernst sein Weingut kontinuierlich aus, nicht nur in quantitativer Hinsicht mit einer Ausdehnung der Rebfläche, sondern auch räumlich. 1998 und beim Umzug in das eigene Domizil in Wittlingen erstellten die Ernsts einen Kelleranbau sowie Maschinen- und Geräteräume. Und 2008 reiften Gedanken dazu, eine „Weinstube“ im Obergeschoss über dem Keller-und Flaschenlager-Gebäude als kleine gastronomische Einrichtung zu eröffnen. Diese erfreut sich, auch bei Veranstaltungen kultureller Art, großer Akzeptanz. Das Weingut Ernst bearbeitet rund 5,5 Hektar Reben in Wittlingen, Wollbach, Schallbach, Fischingen, Egringen und Ötlingen. Auf diesen Flächen wächst jeweils rund 30 Prozent Gutedel und Spätburgunder, dazu Grau- und Weißburgunder, Scheurebe und Gewürztraminer sowie das Hauscuvee „Mußler Rotling“. Man erzeugt auch zwei Winzersekte nach dem klassischen Verfahren und brennt aus dem Obst der eigenen rund ein Hektar großen Anlagen Zwetschgen-, Kirsch-und Mirabellen-Brände, stellt dazu Hefe und Trester-Schnaps her, einige davon auch im Eichenfass.

Nachfolge gesichert

Besonders erfreut sind die Ernsts darüber, dass Sohn Dominik, der nach der Winzerlehre in Geisenheim seinen Bachelor in Weinbautechnik und Önolgie (Kellerwirtschaft oder Weinkunde) gemacht hat und später auch die Auszeichnung als bester Jungwinzer Badens erhielt, seit gut sechs Jahren daheim tätig ist, sodass die Familiennachfolge auf dem Wittlinger Weingut gewährleistet ist. Seit einiger Zeit unterstützt dazu Dominiks Ehefrau Ellen den Familienbetrieb in Büro und Verwaltung.