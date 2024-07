Anzeige: 40 Jahre Andi’s Steakhüsli in Fahrnau

In diesem Jahr blickt das Restaurant „Andi´s Steakhüsli“ auf sein 40-jähriges Bestehen zurück und lädt für Sonntag, 14. Juli, zur zünftigen Jubiläumsfeier ein. Eröffnet wurde das Restaurant am 15. Juli 1984, blicken Beate und Andreas Schlageter, die Firmengründer, zurück. Die gelernte Hotelfachfrau und der gelernte Koch, der vorher auch schon als Schiffskoch gearbeitet hatte, begannen mit dem Steakhaus, das in den Anfängen an sieben Tagen die Woche immer ab 16 Uhr geöffnet war. Damals gab es noch keine Umgehungsstraße; im Winter fuhren die Skifahrer vorbei, erinnert sich Beate Schlageter. Die ersten Jahre machten beide noch alles allein, ohne Personal. Erst nach zehn Jahren konnten sie sich dann mal einen Urlaub gönnen.