Anzeige: 40 Jahre Lörracher Schneeschälle

Zur kulinarischen Abwicklung teilt Tom Priem mit, dass ein Foodtruck vor der Halle auf hungrige Gäste wartet. Zu essen gibt es Feines vom Grill.

Als Wintergestalt unterwegs

Zu ihrem eigenen optischen Auftreten sagen die Gastgeber: „Unser Häs stellt eine typische Wintergestalt dar. Die Maske mit dem lieblich gestalteten Gesicht ist die einzige Glattmaske der Lörracher Fasnacht.“ In gewisser Hinsicht wird also der Klang des Winters symbolisiert und der Sieg über die Dunkelheit gefeiert. Der Blick in die Chronik weist auf das Jahr 1985, als eine Handvoll Freunde die schneeweiße Riege gründete. „Die Idee war, fasnächtliches Brauchtum zu pflegen, in der Öffentlichkeit freundlich aufzutreten, Freude und Frohsinn zu verbreiten und das gesellige Beisammensein zu wahren.“ Das aufwendig gefertigte Häs besteht aus weißen Flicken mit goldfarbigen Schällen (Glöckchen). Weiterer wichtiger Bestandteil ist der Schällenbaum, auf dem Rücken getragen und von jedem Mitglied selbst angefertigt. Damit sei jeder individuell und trage eine eigene Handschrift. Der Stock ist mit Fell und weiteren goldfarbigen Schällen bestückt.

Die 40 Jahr-Feier der Schneeschälle findet am Samstag, 1. Februar, statt und steht unter dem Motto „Hamburg, meine Perle“. Gefeiert wird in der Schlossberghalle Haagen, Markgrafenstraße 38. Der Einlass beginnt um 20 Uhr. Der Vorverkauf läuft. Karten für die Feier gibt es im Blumenschlössle Brombach und bei der Bäckerei Paul in Stetten.