Anzeige: 40 Jahre Sturm-Metall in Hüsingen

Bis heute ein Familienbetrieb

„Sturm-Metall“ lautet der Name des Betriebs seit 2001, denn mit dem neuen Jahrtausend erfolgte eine Namensänderung. Gegründet wurde das kleine Unternehmen von Petra Sturm (vordem Peter Sturm). Im Jahr 2006 trat der Sohn Tilo Sturm in die Firma ein, und seit 2021 führt der ausgebildete Metallbaumeister als Geschäftsführer die betrieblichen Belange. An seiner Seite agieren neben Ehefrau Christine die Firmengründerin Petra Sturm in der Rolle als Senior Chefin, Metallbaumeisterin und European Welding Specialist sowie Viola Sturm als Büroleiterin.

Petra Sturm bekundete im Zuge des Generationswechsels große Freude darüber, dass die Familientradition des Metallbaufachbetriebs fortsetzt werde. Das handwerkliche Portfolio umfasst Stahl- und Metallbauarbeiten aller Art. „Sturm-Metall“ ist ein zertifizierter Betrieb nach DIN-EN 1090 EXC-2 mit geprüften Schweißern. Dazu heißt es: „Für einen nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Qualität unserer Arbeiten.“ Außerdem werden in der Hüsinger Firma Ausbildende für den Beruf fit gemacht. Getreu dem Motto „Qualität aus Tradition“ bietet „Sturm-Metall“ dem Kunden Komplettlösungen mit nur einem Ansprechpartner. Betont wird, dass auch kleine Arbeiten, wie die „Reparatur eines Tores oder Törchens“ gern übernommen werden. Darüber hinaus sei der Kunde bei allen Arten von Reparaturschweißungen gut in dem Familienbetrieb aufgehoben.