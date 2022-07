Anzeige 5. Rheinfelder Kundenspiegel

Branchensieger: Wohnpark Binzen

Binzen (os). Vor fast zehn Jahren, im Oktober 2012, eröffnete der „Wohnpark Binzen“. Mit ihm schuf die Firmengruppe „Mobila Wohnbedarf“ ein erlebnisorientiertes Einrichtungshaus, das nicht nur mit seinem umfänglichen Angebot in Qualität und Quantität für jeden Geldbeutel überzeugt, sondern auch durch die außergewöhnliche Architektur am Binzener Dreispitz-Kreisel. Alles in allem verkörpert der Wohnpark Binzen, der nun im fünften Rheinfelder Kundenspiegel als Branchenprimus bestens abgeschnitten hat, Vorbildcharakter für die gesamte Branche. Das sagt ein zufriedener Geschäftsführer Rudolf Kohlbrenner. Er sieht die Auszeichnung nicht nur als Bestätigung der Arbeit seines rund 100-köpfigen Teams, sondern auch als Herausforderung: „Wir haben den Anspruch, auch weiterhin unser Top-Niveau zu halten“, sagt Kohlbrenner. Zurücklehnen und ausruhen gelte nicht, sondern vielmehr müsse man weiterhin den Kunden im Blick behalten, ihn wahrnehmen und dankbar dafür sein, dass er den Fuß in den Wohnpark setzt. Und damit auch deutlich macht, dass er bewusst beim stationären Handel kaufen will. Damit wolle man als stationärer Einzelhändler natürlich auch dem Online-Handel Paroli bieten, sagt Kohlbrenner. Und betont, dass tiert unser modernes Einrichtungshaus geschmackvoll inszenierte Wohnwelten renommierter Marken, was keine Wünsche offen lässt. Qualität für jeden Geldbeutel zu bieten und den individuellen Wohnträumen keine Grenzen zu setzen: Das ist unser Anspruch“, betont man im Wohnpark in Binzen zur Unternehmensphilosophie. Dazu pflegt man einen offenen, vertrauensvollen Umgang mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Behörden. All dies in Kombination hat dazu geführt, dass der Wohnpark Binzen seine Ausnahmestellung in der Region festigen und ausbauen konnte, was auch der wiederholte Branchensieg nunmehr auch im Rheinfelder Kundenspiegel belegt. Und es gab auch schon viele überregionale Auszeichnungen für das Wohnpark-Konzept, die Unternehmensphilosophie und deren konkrete Umsetzung im Geschäfts-Alltag. In diesem Geschäfts-Alltag brachte zuerst Corona und nun die angespannte Situation im Zuge der Ukraine-Krise sowie der Klimakrise neue Herausforderungen, so Rudolf Kohlbrenner. Aber mit der genannten Kundenorientierung, der Qualität in Angebot und Service werde man auch diese Herausforderungen meistern, ist sich der erfahrene Geschäftsführer sicher. man sich im Wohnpark-Team bewusst sei, dass man sich dann besonders gut präsentiert, wenn man im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden das vertrauensvolle, individuelle Gespräch pflegt, Emotion und Empathie lebt, so Kohlbrenner zur Philosophie im von ihm seit Anbeginn vor zehn Jahren geführten Wohnpark. Dieser bietet als erlebnisorientiertes Einrichtungshaus sowohl exzellenten Service als auch fachkundige Beratung, exakte Planung, zuverlässige Lieferung und Montage bis hin zum freundlichen Kundendienst. Das Fachleute-Team des Wohnpark Binzen bietet

Einkaufen in tollem Ambiente, erlebnisorientiert und mit einem Sortiment in der gehobenen Mitte, das von einem exklusiven Designersortiment im Premiumsektor und seit drei Jahren auch einem so genannten „TrendIn“, einem Bereich für junges Publikum im preiswerteren, aber doch hochwertigen Segment abgerundet wird. Überall bietet man Beratungskompetenz und Kundenfreundlichkeit – was der fünfte Rheinfelder Kundenspiegel nun bestätigt. Nicht zu vergessen das Restaurant Bon Appetit im Obergeschoss, wo mit frischen, möglichst regionalen und saisonalen Produkten direkt vor den Augen der Gäste gekocht wird. Kundenfreundlichkeit gewährleisten auch das Kinder–Abenteuerland und die über 500 Parkplätze beim Wohnpark Binzen. Das mittelständische Familienunternehmen „Mobila Wohnbedarf“ pflegt bewusst auch den lokalen und regionalen Gedanken, wirkte entsprechend von Anbeginn seines Bestehens in Binzen am großen Frühlingsmarkt mit, kreierte den Herbstmarkt als eigene Veranstaltung und ermöglichte dem bekannten „Engelimärt“ den Umzug auf den Platz vor dem Wohnpark. „Auf drei Etagen präsentiert unser modernes Einrichtungshaus geschmackvoll inszenierte Wohnwelten renommierter Marken, was keine Wünsche offen lässt. Qualität für jeden Geldbeutel zu bieten und den individuellen Wohnträumen keine Grenzen zu setzen: Das ist unser Anspruch“, betont man im Wohnpark in Binzen zur Unternehmensphilosophie. Dazu pflegt man einen offenen, vertrauensvollen Umgang mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Behörden. All dies in Kombination hat dazu geführt, dass der Wohnpark Binzen seine Ausnahmestellung in der Region festigen und ausbauen konnte, was auch der wiederholte Branchensieg nunmehr auch im Rheinfelder Kundenspiegel belegt. Und es gab auch schon viele überregionale Auszeichnungen für das Wohnpark-Konzept, die Unternehmensphilosophie und deren konkrete Umsetzung im Geschäfts-Alltag. In diesem Geschäfts-Alltag brachte zuerst Corona und nun die angespannte Situation im Zuge der Ukraine-Krise sowie der Klimakrise neue Herausforderungen, so Rudolf Kohlbrenner. Aber mit der genannten Kundenorientierung, der Qualität in Angebot und Service werde man auch diese Herausforderungen meistern, ist sich der erfahrene Geschäftsführer sicher.