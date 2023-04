Anzeige 50 Jahre Firma Blum in Steinen

Entsprechend dem breit gefächerten Dienstleistungsangebot ist auch das Kundenspektrum weit gestreut. Zu den Stammkunden zählen die Kommunen aus dem Landkreis Lörrach, zahlreiche Unternehmen aus Steinen, Maulburg, Rheinfelden und Weil am Rhein sowie die Chemie- und Pharmabetriebe im Industriepark in Grenzach-Wyhlen. Dort sorgen seit mehr als 30 Jahren sieben Blum-Mitarbeiter für die Abwicklung von innerbetrieblichen Transporten, die Be- und Entladung von gefährlichen Sonderabfällen sowie Tankreinigungen. „Höchste Dienstleistungsqualität, für eine saubere Umwelt, für eine saubere Gesellschaft, das ist unser Antrieb seit 1973“, sagt Geschäftsführer Markus Blum. Der Sohn des Firmengründers gehört seit 1986 der Geschäftsleitung des Familienunternehmens an.

Dritte Generation

Seniorchef Kurt Blum hat sich 2014 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, steht aber beratend zur Seite. Und freut sich darüber, dass mit seiner Enkelin Larissa bereits die dritte Generation im Familienbetrieb arbeitet.

Larissa Blum sagt, dass sie stolz darauf ist, das vom Großvater gegründete Unternehmen einmal in der dritten Generation weiterführen zu dürfen. Sie könne dabei auf einen vom Großvater aufgebauten und von den Eltern Martina und Jürgen ausgebauten Grundstock zurückgreifen. So etwa den stets modernst ausgestatteten und stetig gewachsenen Fuhrpark, engagierte und sich regelmäßig auf einem anspruchsvollen Tätigkeitsgebiet weiter bildenden Mitarbeiter und natürlich das Areal in Steinen.

Auch RZW gehört dazu

Zum Familienunternehmen Blum gehört seit 2004 das Recycling-Zentrum Wiesental (RZW) gleich gegenüber dem Standort der Blum GmbH. Dort wickelt die Firma Blum die Entsorgung von recycelbaren gewerblichen und privaten Abfällen ab.