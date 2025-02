Anzeige: 50 Jahre Hallenbad in Wehr

Im Bereich der Umkleiden wirft eine Ausstellung den Blick zurück in die 50-jährige Geschichte des Bades. Viele Fotos geben Einblick in die vergangenen fünf Jahrzehnte. In dieser Zeit hat sich das Bad ständig weiterentwickelt; zuletzt kam 2021 eine komplett neue Lüftungsanlage dazu. Eröffnet wurde die Schau von Bürgermeister Michael Thater und Christine Mattes, der Vorsitzenden des Fördervereins.

Förderverein unterstützt

Darüber hinaus feiern die Mitglieder das 20-Jährige ihres Vereins. Ziel der Vereinsgründung 2005 war es, den weiteren Erhalt des Bads für die Öffentlichkeit, die Vereine und die Schulen zu ermöglichen. Angesichts sinkender Besucherzahlen und angespannter Finanzlage diskutiert der Gemeinderat damals nämlich die Schließung der Einrichtung. In dieser Situation fanden sich engagierte Bürger zusammen, um das Hallenbad ideell und finanziell zu unterstützen und attraktiver zu gestalten. Mit Erfolg: Mit heute 16 000 Gästen pro Jahr hat sich die Zahl seit der Vereinsgründung tatsächlich nahezu verdoppelt. Wer seinen Teil dazu beitragen will, das Hallenbad am Wohnort oder in Wohnortnähe, ist im Verein hochwillkommen: Mit 25 Euro Jahresbeitrag ist man dabei. „So sichern auch Sie, dass das Hallenbad Wehr attraktiv für Besucher und die Stadt Wehr bleibt“, wirbt der Förderverein.