Anzeige 50 Jahre Jugendfeuerwehr Hausen

Mit der Jugendwehr erhalte man seine Leistungsfähigkeit und gewährleiste Sicherheit. Indessen werde in einer Jugendwehr, so Sabrina Lange, beileibe nicht nur Feuerwehrtechnik in jugendgerechter Form vermittelt. „Wir sind sehr stark aktiv im Bereich gemeinsamer Freizeitgestaltung, etwa bei der Teilnahme an Spielläufen, Zeltlagern, Ausflügen und geselligen Aktionen“, so die Jugendwehrwartin. Desweiteren beteilige sich die Jugendwehr am Kinderferienprogramm und zuletzt auch an der Dorfputzete. In den Übungsstunden immer am Mittwoch beim Gerätehaus werde viel Feuerwehrtechnik geübt, und bis zu den Corona-Einschränkungen beteiligte sich die Hausener Jugendwehr auch an den Leistungsspangen-Wettbewerben des Kreisfeuerwehrverbandes.