Anzeige 60 Jahre Firma Fabi in Hausen

1960 gründeten Max und Sofie Faller gemeinsam mit Otto Bieri die Wäscherei „Fabi“. Der Name setzt sich aus den Abkürzung der beiden Familiennamen Faller und Bieri zusammen. Erstes Domizil waren die Räume einer ehemaligen Bäckerei in der Bahnhofstraße. In den ersten Jahren war man eine reine Wäscherei, erzählt Stefanie Emrich, die den elterlichen Betrieb seit 2007 führt. Hinzu kam vor etwa 55 Jahren der Bereich Schmutzfangmatten, der laut Stefanie Emrich zwischenzeitlich rund 80 Prozent des Geschäftsvolumens ausmacht.

Otto Bieri schied schon bald aus dem Unternehmen aus. Max und Sofie Faller führten den Betrieb alleine weiter und zogen in die frühere Gaststätte „Linde“ in der Bahnhofstraße um, ehe 1973 das heutige Firmengebäude in der Bergwerkstraße 26 bezogen wurde.