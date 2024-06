Anzeige: 7. Rheingaudi-Festival in Rheinfelden

Mit dem siebten Rheingaudi-Festival erlebt die Stadt Rheinfelden vom 28. bis 30. Juni im Kulturpark Tutti-Kiesi auch in diesem Jahr ein Partywochenende, das Besucher aus ganz Südbaden anlocken will. Unter dem Motto „Erlebe mehr als 30 Live Acts“ soll das Rheinfelder Party-Highlight mit einer Vielzahl an musikalischen, inspirierenden und vor allem Stimmung machen – den Auftritten die Herzen der Besucher höherschlagen lassen.

Dass die beiden Geschäftsführer des Rheingaudi-Festivals, Martin Schmähling und Frank Räuber, auch in diesem Jahr alles dafür tun, dass das Festival perfekt in Szene gesetzt werden kann, betonen die beiden Partymacher schon im Vorfeld der Rheingaudi: „Wir legen besonderen Wert auf ein Programm mit vielen Livekünstlern.“ Das „Line Up“ setzt sich hauptsächlich aus Künstlern des Pop-, Schlager- und Mallorca-Bereichs zusammen. „Freut euch auf gute Laune, beste Stimmung sowie eine unvergessliche Party.“