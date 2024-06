Anzeige: 70 Jahre Café Fritz in Weil am Rhein

Anfänge in Friedlingen

Ein Blick in die Anfänge der Familienbäckerei, die längst eine Institution in Weil am Rhein ist: Bäckermeister Karl Fritz war es 1954, der zusammen mit seiner Frau Therese an der Karsthölzlestraße in Friedlingen eine Bäckerei eröffnete, nachdem er zuvor in der Schweiz berufliche Erfahrungen gesammelt hatte. Tatkräftig unterstützt wurde er in den ersten Jahren von seinem Bruder Emil, der in March eine Bäckerei betrieb. Das Geschäft lief, der Firmengründer baute sich rasch einen festen Kundenstamm auf. Als jedoch der Autobahnbau begann, geriet der Standort des Betriebs an der Karsthölzlestraße ins Abseits. Deshalb eröffneten Karl Fritz und seine Frau 1962 in der Hauptstraße 383 in Friedlingen ein Verkaufsgeschäft mit Café.

Neuer Standort wegen Autobahnbau

Und erneut war es der Autobahnbau, der die Firma zwang, sich nach einem neuen Standort umzusehen. 1975 gab es eine einjährige Übergangszeit am Berliner Platz, bis der Neubau in der Königsberger Straße 7 fertiggestellt war. 1976 konnte das neue Firmendomizil mit einer großen Backstube, Ladengeschäft und Café bezogen werden. Bis heute ist das eine beliebte Adresse, wenn es um vielfältige Brotsorten, feine Backwaren aller Art, 16 verschiedene Torten und Kuchen, variantenreiche Quiches oder um einen abwechslungsreichen Mittagstisch im Café geht. „Wir haben 400 verschiedene Artikel im Angebot“, sagt Fritz, der wie seine Vorgänger auf die Qualität seiner Produkte großen Wert legt. „Wir bieten echtes Handwerk nach alter Bäckertradition“, sagt Simon Fritz und verweist zum Beispiel darauf, dass auch der Blätterteig selbst hergestellt wird.