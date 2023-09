Anzeige 70 Jahre Schuhhaus Wachenheim

Am Freitag, 22. September ist zu den Geschäftszeiten 9 bis 18.30 Uhr „Finn Comfort Tag“ im Schuhhaus Wachenheim. Vertreter des Gesundheitsschuh-Herstellers Finn Comfort werden gemeinsam mit dem Team von Stefanie Schuster die neuen Herbst-/Winterkollektionen vorstellen. Am Freitag, 29. September, ebenfalls durchgehend von 9 bis 18.30 Uhr, stellt der Hersteller Joya seine Herbst-/Winterkollektion vor. An beiden Aktionstagen gibt es Dankeschön-Präsente für die Besucher, eine kleine Bewirtung und Getränke. An den Samstagen, 23. und 30. September, ist jeweils ab 11 Uhr Schuhmodenschau angesagt.

Liebe zum Schuhverkauf

Stefanie Schuster führt den Familienbetrieb seit 2007. Erstes Domizil war in der Hauptstraße 274 in Weil am Rhein. Der gelernte Schuhmachermeister Ludwig Wachenheim verkaufte mit Unterstützung von Ehefrau Gertrud nicht nur Schuhe, erzählt die Enkelin, sondern nahm auch Schuhreparaturen vor. 1961 eröffnete er eine Filiale in Bad Säckingen, die er zehn Jahre führte.