Anzeige: 75 Jahre Landjugend Egringen

1949 war die Egringer Landjugend auf Anregung des damaligen Geschäftsführers des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) gegründet worden. Seit 1999 sind die Egringer noch die einzige Ortsgruppe im Landkreis Lörrach.

In all den Jahren haben die jungen Leute mit ihren vielfältigen Unternehmungen und Aktivitäten für positive Schlagzeilen gesorgt. Die Landjugend leistet wichtige Jugendarbeit und ist eine gefragte Anlaufstelle für junge Menschen. Jeden Mittwoch ist im Vereinsheim offiziell Treffpunkt. Dabei gibt es nicht nur einen zwanglosen Austausch und ein gemütliches Beisammensein. Vielfach unternehmen die jungen Leute etwas. Fahrradtouren, Firmenbesuche, sportliche Aktivitäten wie Golfen, Kanufahrten, Beachvolleyball oder Gespräche mit Politikern, die zu Besuch kommen, gemeinsames Kochen und Museumsbesuche stehen unter anderem auf dem vielfältigen Programm. Hinzu kommen eine Reihe von Veranstaltungen im Laufe eines Jahres und Ausflüge. Und in der BBL-Akademie Wolfhof in Simonswald haben sich die Jugendlichen an einem Wochenende unter fachlicher Anleitung mit dem Thema Zivilcourage auseinandergesetzt.

Mit ihren bekannten, kreativen Dorfabenden hat sich die Landjugend einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Darüber hinaus organisiert sie einen Bayerischen Hock, der Jahr für Jahr ein paar tausend Besucher anzieht, sowie alle zwei Jahre eine Dorfolympiade. Das jährliche Maibaumstellen in Egringen übernehmen die Jugendlichen, ebenso beteiligen sie sich an Gemeinschaftsaktionen im Dorf, halten beispielsweise den Grillplatz am Läufelberg instand, haben an der 70-Stunden-Aktion teilgenommen und noch einiges mehr.