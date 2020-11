Anzeige Abschied Bäckerei Bender in Schopfheim

Noch bis einschließlich Sonntag können frische Brötchen, Brote, Kuchen und Gebäck gekauft werden, dann ist nach 30 Jahren definitiv Schluss in der Wallstraße. „Wir werden am Sonntagmorgen ab 7 Uhr noch einmal wie all die Jahre und Jahrzehnte zuvor frische Backwaren verkaufen“, erklären Vater und Sohn. Um den Corona-Auflagen zu entsprechen und trotzdem vielleicht noch etwas die Kommunikation mit den Kunden zu pflegen, werde man in einer Art Einbahnstraßen-Regelung durch Laden und Backstube führen. Geben wird es dann nicht nur die beliebten Backwaren der Familie Bender, sondern auch besondere Abschiedsgeschenke. Einige ausgewählte Rezepte, etwa für die „Renner“: Für Weihnachtsbrötli, für Berner Brot oder die Schweizer Bürli werden am Sonntag in leicht abgewandelter Form an die Kunden weitergegeben.

Daniel Bender hat wie sein Bruder eine andere berufliche Laufbahn eingeschlagen, ist Kaufmann, unterstützt aber die Eltern seit vielen Jahren im kaufmännischen Bereich und an der Ladentheke. Vor vier Jahren kam er nach Schopfheim ins Stammhaus, nachdem er zuvor die Bender-Filiale in Lörrach geleitet hatte. Diese wurde zwischenzeitlich von einem Kollegen übernommen.