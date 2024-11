Anzeige: „Advent im Städtli“

Das Rahmenprogramm

Zum diesjährigen Rahmenprogramm verweist Brutschin auf die „Momente der Besinnung“, die sich inhaltlich an die schönste Zeit des Jahres richten. Mitarbeiter und Bewohner treten als Vorleser auf. Für die musikalische Begleitung wurden ein Drehorgelspieler und die Sängerin Nadine Dreher engagiert. Gut eingestimmt kann sich das Publikum danach auf das Ständchen des Jugendorchesters „Game of Tones“ freuen. In gewohnt hoher Hörqualität werden die Jungmusiker adventliche Weisen zu Gehör bringen. Nicht zum ersten Mal dabei ist der Gospelchor Todtnau. Bekanntlich stellt sich akuter Hörgenuss ein, wenn die Damen und Herren des gesangsstarken Ensembles ihre kollektive Stimme erheben und zu den beliebten Klassikern der feierlichen Chorliteratur ansetzen. Ebenso vorbereitet wird in bewährter Weise auch der Einzelhandel sein. Gern angenommen wird von den Besuchern der entspannte abendliche Einkaufsbummel durch die Läden. Die Inhaber und Mitarbeiter der Zeller Geschäftswelt haben sich bereits auf die nächsten Wochen eingestellt und bieten Sortimente an, welche die adventlichen Tage schöner und schmackhafter machen.