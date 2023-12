Anzeige: Adventsmarkt in Fahrnau

„Die Leute haben uns letztes Jahr die Bude eingerannt“, erinnert sich Maren Groß, Ansprechpartnerin für das Vereinsparlament. Grund: Zweimal musste der Adventsmarkt zuvor ausfallen. Jetzt blickt man nach 27 Jahren auf die Jubiläumsausgabe „25 Jahre Adventsmarkt Fahrnau“. Oder wie seitens der Organisatoren gedichtet wurde: „S‘Agathenkirchli stoht do in voller Pracht, bal isch wider Heiligi Nacht. 25 mol stön mir scho do, un freue uns uf euer Cho!“

Andacht und Bläserauftakt

Eröffnet wird der Markt nach einem Bläserauftakt mit einer Andacht, die Pfarrerin Ulrike Krumm im Freien hält. Das Bläser-Ensemble „Tubissimo“ des Musikvereins übernimmt traditionsgemäß die musikalische Eröffnung. Weitere Musik- und Hörbeiträge gibt es in der Kirche. Angemeldet hat sich der Gospelchor um Bezirkskantor Christoph Bogon. Befragt nach dem Repertoire, das die Zuhörer in der klangvollen Akustik erwartet, teilt er mit: Der Chor singe Gospels, etwa bekannte Stücke wie „Oh when the Saints“, „Kumbayah“, „This little light of mine“ und eine „Christmas Samba“. Der einzige deutsche Titel heißt „Freiheit“.