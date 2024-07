Anzeige: „Alex“ im Weiler Rebhus hat eröffnet

Ganztagskonzept und Erlebnisgastronomie

Die „Alex“-Betriebe mit ihrem innovativen Ganztagskonzept haben an sieben Tagen in der Woche geöffnet und wollen mit ihrem Konzept alle Altersgruppen ansprechen. Bis zu 350 Plätze innen und außen werden im Weiler Rebhus, das in die ebenfalls der Cemagg gehörenden Dreiländergalerie integriert ist, auf zwei Stockwerken geboten.

„Alex“ will nach dem Motto „Frühstück – mittags – abends – immer“ eine Fullservice-Erlebnisgastronomie von 8 bis 24 Uhr bieten. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Viktoria Szabon kümmern sich um das Wohlergehen der Gäste. Sie beschreibt das vielfältige kulinarische Angebot mit deutschen und regionalen Spezialitäten sowie mit asiatischer und französischer Küche, bei der auch Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten kommen, wie folgt: „Jeden Morgen wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten, das sich am Wochenende und an Feiertagen zu einem Brunchbuffet erweitert.