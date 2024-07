Anzeige: „Alex“ im Weiler Rebhus hat eröffnet

Ein Blick ins Innere des neu eröffneten „Alex“-Restaurants Foto: Alex

In Weil am Rhein wurde das 40. „Alex“-Restaurant in Deutschland eröffnet. Normalerweise geht die Restaurantkette nur in Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern, doch die zentrale Lage Weil am Rheins mitten im Dreiländereck mit einem großen Einzugsgebiet hat den Ausschlag für die Unterzeichnung eines langfristigen Mietvertrags gegeben.

Für Bernd Riegger, Geschäftsführer von Mitchells&Butlers Germany, der in Lauchringen am Hochrhein aufgewachsen ist und dessen Familie ursprünglich aus Kandern stammt, hat das neue „Alex“ eine persönliche Bedeutung. „Wir haben lange nach einem gut frequentierten Standort an der Schweizer Grenze gesucht. Im ehemaligen Zollhaus ist es uns gelungen, eine Symbiose aus nostalgischem Charme und zeitgemäßen Ambiente zu schaffen“, sagt er. „Mit unserer emotionalen, gastronomischen Erlebniswelt wollen wir die Gäste begeistern“, gibt der Geschäftsführer die Devise vor.

Intensive Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz

Wie aufwändig das denkmalgeschützte Gebäude saniert worden ist, wie intensiv die Koordination zwischen Bauherrn und Denkmalschutz war und welche Herausforderungen damit verbunden waren, verdeutlicht Harald Klemm, Inhaber des Schopfheimer Architekturbüros Brüderlin+Klemm. Zusammen mit seiner Mitarbeiterin, der Architektin Sandra Flügel, hatte Klemm die Leitung dieser Generalsanierung inne. Trotz der hohen Anforderungen, bedingt durch den Denkmalschutz, lief die Baustelle bei diesem historischen Gebäude reibungslos. Denn erst Ende Oktober vergangenen Jahres war Baubeginn, und am Dienstag dieser Woche konnte Eröffnung gefeiert werden.