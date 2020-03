Anzeige Alt-Weil im Portrait

Weil am Rhein (os). Alt-Weil, der Bereich zwischen der Grenze zur Schweiz und dem Läublinpark, gilt als die „gute Stube“ von Weil am Rhein. Für diese Einschätzung stehen die alte, schmuck herausgeputzte Bausubstanz rund um den Lindenplatz und die Kirche, aber auch die neueren Wohngebiete am Fuße der Reben am Schlipf sowie am Schutzacker. Gleichzeitig ist Alt-Weil erwiesenermaßen der älteste Teil der Stadt. Dort dürften schon vor der ersten Erwähnung von Siedlung im heutigen Stadtgebiet von Weil am Rhein, der Urkunde zu „Willa“ aus dem Jahr 786, Menschen gelebt haben.

Im heutigen Alt-Weil befinden sich dazu mit dem Museum am Lindenplatz, dem Stapflehus in dessen Nachbarschaft und dem Theater am Mühlenrain unweit der Grenze wichtige kulturelle Einrichtungen. Groß geschrieben wird in Alt-Weil das Zusammengehörigkeitsgefühl – man ist bewusst ein „Altwiiler“, nicht nur ein „Wiiler“.