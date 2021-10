Anzeige Auggen im Portrait

Rund 250 Winzerfamilien aus der näheren Umgebung beliefern den Winzerkeller Auggener Schäf, der bereits im Jahr 1922 gegründet wurde, um den in Auggen angebauten Wein erfolgreich zu vermarkten. Das von der Genossenschaft veranstaltete Winzerfest mit Weinproben und einem großen Trachtenumzug im September gehörte vor der Corona-Pandemie zu den festen Terminen im Jahreslauf und lockte Besucher von weit her in das Winzerdorf und in die Sonnberghalle als zentralem Begegnungs- und Veranstaltungsort. Zum Jubiläum anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Genossenschaft soll das überregional bedeutende Fest 2022 wieder stattfinden – von nun an im Frühjahr. Über den Weinbau entstand auch die Freundschaft zur französischen Partnergemeinde Châteauneuf-du-Pape, die an beiden Orten mit großem Engagement gepflegt wird.