Anzeige: Ausbildung und Beruf

Wichtig: Orientierungsangebote nutzen, in Praktika frühzeitig Berufsfelder ausprobieren und sich klarmachen, dass man sich nicht für ein Leben lang festlegt.

3. Bringt der Ausbildungsabschluss schlechtere Chancen?

«Personen, die eine duale Berufsausbildung erfolgreich abschließen, haben hervorragende Berufschancen», sagt Bernd Fitzenberger.

Eine immer kleiner werdende Zahl an Absolventen und Absolventinnen stehe besseren Übernahme- und Erwerbschancen im Arbeitsmarkt gegenüber. Begünstigt durch den Mangel an Fach- und Arbeitskräften gebe es eine hohe Zahl an offenen Stellen. Die Einsatzmöglichkeit sei abhängig vom Berufsfeld. «Es gibt Berufsfelder, in denen eben einfach eine akademische Ausbildung notwendig ist», so der Ökonom.