Anzeige Ausbildung und Beruf

txn. Die moderne Gesellschaft kommt ohne Nutzfahrzeuge nicht aus. Sei es im grenzüberschreitenden Fernverkehr von der Fabrik bis zum Großhandel oder auf der berühmten „letzten Meile“. Damit das reibungslos läuft, sind allein in Deutschland mehr als 3,4 Millionen zugelassene Lkw auf den Straßen unterwegs. Dadurch wächst der Bedarf an Spezialisten, die diese gewaltige Flotte am Rollen halten. Kein Wunder also, dass Kfz-Mechatroniker:innen mit der Spezialisierung auf Nutzfahrzeuge gesuchte Experten sind. Wer sich für eine Ausbildung in diesem zukunftssicheren Beruf interessiert, sollte sich nach einem Ausbildungsplatz bei einem Nutzfahrzeug-Hersteller umsehen. Warum das von Vorteil ist, weiß Manfred Nelles, Pressesprecher von Volvo Trucks: „Bei den Herstellern haben die Azubis immer auch mit neuesten Modellen zu tun, für die modernste Mess- und Analysegeräte zur Verfügung stehen. Der Kontakt mit Zukunftstechnologien wie dem E-Antrieb ist keine Ausnahme, sondern fester Bestandteil im Ausbildungsalltag.“ Mit Hightech-Geräten arbeiten zu können, ist enorm wichtig, denn moderne Lkw sind im Prinzip rollende Großcomputer. Diverse digitale Systeme arbeiten permanent im Hintergrund, kommunizieren miteinander und tauschen Daten aus - da gilt es, den Überblick zu behalten und professionell auf Fehlersuche zu gehen, falls mal etwas nicht so funktioniert, wie es soll. Aber natürlich gehört auch die traditionelle Arbeit mit Druckluft-Schrauber, Abzieher und Drehmomentschlüssel zum Arbeitsalltag. Wer sich für den Beruf interessiert, findet unter www.volvotrucks.de weitere Informationen zur Ausbildung.

Ausbildungsstart

Der gute erste Eindruck

txn. Fast eine halbe Million junge Menschen fangen jährlich in Deutschland eine duale Ausbildung an, die meisten davon im August und September. Für die frisch gebackenen Auszubildenden eine aufregende Zeit, in der sich viele Fragen stellen: Wie läuft das eigentlich alles in meinem Betrieb? Kriege ich hin, was man von mir verlangt? Werde ich mich wohlfühlen? Wer gleich am Anfang die Weichen richtig stellt, tut sich mit der Eingewöhnung leichter. Wer pünktlich zum ersten Ausbildungstag erscheint, sorgt schon einmal für einen guten ersten Eindruck. Und der Dresscode? Schon das Vorstellungsgespräch sollte einen Eindruck davon vermittelt haben, wie die Kleiderordnung im Unternehmen aussieht. Ansonsten gilt wie auch bei jedem „normalen“ Job: Anfangs ist es durchaus in Ordnung, eher etwas förmlicher aufzutreten, bis klar ist, wie die Erwartungen an die Kleidung sind. „Mein Tipp für neue Azubis lautet immer: Stecken Sie sich ein Notizheft und einen Stift ein!“, sagt Petra Timm, Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Gerade am Anfang wird viel erklärt, und es lohnt sich, dabei Notizen zu machen, um nicht ständig wieder nachfragen zu müssen. Auch Namen gleich zu notieren ist eine gute Idee. Wer sich bemüht, die Namen der Kolleginnen und Kollegen schnell zu lernen, fügt sich besser ins Team ein.“ Notizen im Handy sind zwar eine verführerische Möglichkeit, aber es macht keinen guten Eindruck, wenn frische Azubis ständig ihr Smartphone in der Hand haben. Es sollte während der Arbeitszeit möglichst in der Tasche bleiben.