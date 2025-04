Anzeige: Ausbildungsbörse „BeB!T“ in Rheinfelden

Nicht selten wird den Schulen vorgeworfen, die Kinder nicht genügend auf das Leben nach dem Pflichtprogramm vorzubereiten. Doch die Schillergemeinschaftsschule Rheinfelden hebt sich hier deutlich ab: Bereits zum dritten Mal richtet die Gemeinschaftsschule den Rheinfelder Berufs- und Bildungsinformationstag – kurz „BeB!T“ – aus. Doch die Veranstaltung hat eine viel längere Geschichte. 2004 richtete die Gertrud-Luckner-Realschule erstmals den Tag aus. Nach der Corona-Pause hat sich ein jährlicher Turnus etabliert, um jungen Menschen ausreichend Gelegenheiten zu bieten, sich frühzeitig zu informieren.

34 Aussteller sind am Start

Wie Schulleiter Hans Peter Brugger betont, gebe es an den Schulen inzwischen verschiedene Berufspraktika, in denen der Nachwuchs in das „echte Leben“ hineinschnuppern kann. Ob Sozialpraktikum, Orientierungspraktikum oder eine Schnupperlehre – Kontakte knüpfen ist wichtig für beide Seiten des Bewerbungsgespräches. Die Mitarbeiter von morgen können dadurch feststellen, ob die angestrebte Tätigkeit den eigenen Ansprüchen entspricht, und die Personalchefs können sich ebenfalls ein besseres Bild der Kandidaten machen. Mit Bewerbungen für die Praktika können die Schüler, unterstützt von ihren Lehrern, zudem schon praktische Erfahrungen machen mit dem Rückhalt der erfahrenen Pädagogen. Damit das erste Eis gebrochen wird, helfen direkte Kontakte, wie sie an einer Messe angeboten werden. Häufig stellen Auszubildende und ihre Ausbilder die Tätigkeit und den Betrieb vor und geben Einblicke, welche Möglichkeiten angeboten werden, nach denen die Schüler und ihre Eltern vielleicht gar nicht gefragt hätten. Denn im Kampf um qualifizierte Fachkräfte bieten viele Unternehmen mittlerweile betriebsinterne Weiterbildungen an, die entweder zu einer Hochschulreife führen, oder sogar einen akademischen Abschluss bieten.