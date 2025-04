Anzeige: Ausbildungsbörse „BeB!T“ in Rheinfelden

Mehrere neue Betriebe

Was die Veranstalter des „BeB!T“ um Rektor Hans Peter Brugger sowie die Vertreter der Wirtschaftsförderung, Michael Meier und Andreea Naujeck freut: Alle Firmen kommen aus der Region oder sind zumindest hier vertreten. Wer unabhängig bleiben möchte, kann sich von der Gewerbeschule Rheinfelden über ihre Angebote informieren lassen.

Für den Gesundheitsbereich oder ein Sozialpraktikum empfehlen sich die Kliniken des Landkreises Lörrach, dessen Eigenbetrieb Heime sowie das Bürgerheim Rheinfelden. Über alle drei Arbeitgeber kann die inzwischen generalisierte Pflegeausbildung besucht werden, in der die angehenden Pflegefachleute von der Geburtshilfe bis hin zur Altersmedizin (Geriatrie) in den Bereichen Einblicke erhalten. Auch „Neulinge“ sind vertreten: Der Umkircher Dämmspezialist Kramer feiert seine Premiere am „BeB!T“. Ursprünglich im Hotzenwald beheimatet, ist der Recycling-Spezialist Vogt Plastic inzwischen mit seinem Unternehmenssitz im Rheinfelder Industriegebiet heimisch und gehört zu Deutschlands führenden Kunststoff-Recycling-Unternehmen, die den Inhalt der „gelben Säcke“ in den Wertstoff-Kreislauf zurückführen.

Erneut bietet die Veranstaltung ein breites Bild in die Berufswelt. Vom Amtsgericht Lörrach, verschiedene chemische Betriebe, Handwerker, der Polizei bis hin zu Zahnmedizinischen Fachangestellten informieren die 34 Aussteller auf den beiden Etagen des Campusgebäudes über ihre Angebote. Wer noch unschlüssig ist, kann von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit profitieren. Oder sich für eine Auszeit im Bufdi oder das freiwillige soziale Jahr entscheiden, wozu ebenfalls einige Aussteller wie das Sankt-Josefshaus informieren können.