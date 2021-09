Anzeige Ausbildungsbörse der Stadt Weil am Rhein

Weil am Rhein (os). Pfiffig gemacht, gut verlinkt und entsprechend einfach zu handhaben ist die Online-Präsenz der 27. Weiler Ausbildungsbörse, also deren zweite digitale Version in Corona-Zeiten. Ruft man www.ausbildungsboerse.eu auf, erscheint die Startseite mit übersichtlichem Layout und „Herzlich willkommen zur digitalen Ausbildungsbörse der Stadt Weil am Rhein“. Das macht Lust aufs Surfen und ist sehr konzentriert gestaltet ohne Schnickschnack und Unnötiges. Fährt man die Startseite hinunter, erscheinen erst einmal die Branchen, über deren Berufsbilder sich junge Leute informieren können. Klickt man einen dieser acht Branchen-Buttons an, erscheinen die jeweiligem Teilnehmer-Betriebe. Die haben sich allesamt stark reingehängt, denn die jeweilige Online-Präsenz ist in Schrift und Text nicht nur sehr informativ, sondern auch aufwendig gemacht mit Videos und Links.