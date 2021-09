Anzeige Ausbildungsbörse der Stadt Weil am Rhein

Dies sei aber nun zum zweiten Mal auch online der Fall, sind die beiden erfahrenen Börsen-Leitenden überzeugt. Sie können darauf verweisen, dass die Online-Präsenz der teilnehmenden Betriebe keine Wünsche offen lässt. Mit Videos werden auf www.ausbildungsboerse.eu nämlich nicht nur die einzelnen Betriebe vorgestellt. Es kommen die Ausbildungsverantwortlichen genauso zu Wort wie Azubis. Auch praktische Vorführungen sind zu sehen. Insgesamt finden sich so die zur Entscheidung notwendigen Informationen und Hilfen online, so Braun. Und im Nachgang zur Nutzung dieser virtuellen Entscheidungshilfen besteht natürlich die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt beim potenziellen Ausbildungsbetrieb, betont der Börsen-Organisator. Er meint sogar, dass sich möglicherweise einige Jugendliche mehr auf www.ausbildungsboerse.eu „tummeln“, etwa solche, die aus dem oberen Wiesental oder vom Hochrhein bislang den Weg nach Weil am Rhein scheuten.

Das Einzugsgebiet nicht nur in Sachen potenzieller neuer Auszubildender, sondern auch bezüglich der teilnehmenden Betriebe und Institutionen erstreckt sich auf den gesamten Kreis Lörrach. Es ist entsprechend vielfältig und umfasst so genannte „Global Players“, also Unternehmen mit internationalen Kundenverbindungen genauso wie die gerade für den eher ländlichen Raum typischen Mittelständler aus Handwerk, Gewerbe und Dienstleistung. Das breite Branchenspektrum, das die Teilnehmerliste auch 2021 prägt, ist, so sagen Andrea Steinebrunner und Christoph Braun, dann auch Grund dafür, dass die Liste der virtuell verfügbaren Berufsbilder sehr breit gestreut ist und so ziemlich alles bietet, was in der regionalen Wirtschaft, in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gastronomie oder Dienstleistung an Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden ist. Auch der Sozial- und Gesundheitsbereich, dessen Bedeutung gerade in Corona-Zeiten offensichtlich wurde, ist bei der virtuellen Ausbildungsbörse der Stadt Weil am Rhein stark vertreten.