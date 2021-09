Anzeige Ausbildungsbörse der Stadt Weil am Rhein

Dass dem auch im zweiten Corona-Jahr so ist, bestätigt die hohe Teilnehmerzahl, freut sich Braun über rund 100 Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Bildungseinrichtungen. Das seien zwar rund 30 weniger als in den Vorjahren; virtuell präsent sind aber trotzdem an die 300 Berufsbilder.

Klar ist für die Organisatoren, dass man stark hofft, nächstes Jahr wieder eine Präsenzveranstaltung anbieten zu können. Braun sagt in diesem Zusammenhang auch, dass alle Beteiligten das so sehen – Präsenz habe klare Vorteile, etwa die motivierende Funktion in der zwischenmenschlichen Begegnung, im konkret physischen Kontakt. Das habe auch die „Generation digital“ erkannt. Braun ist angesichts der aktuellen Situation und Perspektive zuversichtlich, dass man Ende September 2022 wieder ins Oberrhein-Gymnasium und in die Realschule einladen kann.