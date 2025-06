Anzeige: Ausbildungsbörse im Berufsschulzentrum

Eine Vielzahl von Betrieben ist auch in diesem Jahr an der Ausbildungsbörse in Schopfheim vertreten. Sie findet am Freitag, 27. Juni, von 9 bis 14 Uhr statt, Ort des Geschehens ist das direkt am Schopfheimer Bahnhof gelegene Berufsschulzentrum. An den Ständen besteht die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und einen ersten praktischen Eindruck in unterschiedliche Berufsfelder zu erlangen. Interessierte können vor Ort Bewerbungsgespräche für Praktikums- und Ausbildungsplätze führen und ihre Bewerbungsmappen abgeben, teilen die Veranstalter – Kaufmännische Schule Schopfheim und Gewerbeschule – mit. Erstmals findet die Ausbildungsbörse an einem Freitag zu Schulzeiten statt – Gelegenheit für die Besucher, einen Einblick in den Schulalltag der etwa 1300 Schüler aus dem ganzen Landkreis zu gewinnen, die die beiden Schulen in Schopfheim besuchen.