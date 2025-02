Anzeige: Ausbildungsbörse in Grenzach-Wyhlen

Mit Ausgabe der Halbjahresinformationen an den Schulen hat spätestens zu Monatsbeginn die heiße Phase des Bewerbungszeitraums für Ausbildungsplätze begonnen. Doch welche Möglichkeiten haben angehende Schulabgänger? Seit 2008 bietet der Freundeskreis der Realschule Grenzach-Wyhlen daher in Kooperation mit der Bildungseinrichtung die Gelegenheit, verschiedene Berufe und die Welt nach der Schule kennenzulernen. Am Samstag, 15. Februar, ist es wieder soweit: Die Ausbildungsbörse am Schulzentrum Grenzach-Wyhlen öffnet ihre Tore von 10 bis 13 Uhr.

Direkte Kontakte knüpfen

Es ist eine vorbildliche Partnerschaft, bezeugen Rektor Christoph Bigler und die langjährige Vorsitzende des Fördervereins, Tosca Vogt. Vom regen Austausch der Realschule und den Kooperationspartnern profitieren alle Beteiligten gleichermaßen: Lehrer können bedarfsgerechter unterrichten, Unternehmen lernen die Herausforderung an den Schulen kennen, und Schüler sowie Eltern erfahren die aktuellen Ansprüche der Firmen. Im Unterricht und an speziellen Elternabenden gibt es durch Fachleute die nötige Vorbereitung für die Großveranstaltung, die für die Klassen acht bis zehn der Realschule Pflicht ist. Neben der Börse sind die Schüler auch zwei Mal je eine Woche im Berufspraktikum tätig und können somit tiefere Einblicke bekommen. Doch nicht nur Schüler des Schulzentrums sind am Samstag eingeladen, sich zu informieren. Mit 1500 Flyern werben die Veranstalter auch außerhalb der Doppelgemeinde für die 16. Auflage.