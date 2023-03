Anzeige Ausbildungsbörse in Schopfheim

Sieben Ausbildungsbörsen gab es bis zur Pandemie – nun folgt, nach dem Ende der Corona-Pause, die achte Auflage: Am Samstag, 25. März, von 10 bis 13 Uhr, lädt das Berufsschulzentrum Schopfheim junge Menschen auf dem Sprung ins Berufsleben zum Marktplatz der Berufsmöglichkeiten ein. Die achte Auflage der Ausbildungsbörse soll nicht nur den jungen Menschen in der Region Perspektiven für ihr weiteres Leben nach der Schulzeit aufzeigen, sondern auch für die hiesige Wirtschaft eine ideale Plattform sein, dem Fachkräftemangel und auch dem teilweise vorhandenen Defizit an Auszubildenden zu entgegen steuern. Die letzte Ausbildungsbörse fand am Berufsschulzentrum im April 2019 statt, so die Schulleiter Jürgen Hermann von den Kaufmännischen Schulen und Klaus König von der Gewerbeschule.