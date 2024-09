Anzeige: Ausbildungsbörse in Weil am Rhein

Auszubildende stellen ihre Berufe vor. Foto: zVg/Mirko Bähr

Ob Schulabgänger eher zu einem kaufmännischen Beruf oder einem Handwerksberuf tendieren, ob sie lieber bei der Polizei, beim Zoll oder einer Verwaltung eine Ausbildung absolvieren wollen, ob sie den Beruf der Erzieherin in einer Kindertagesstätte ergreifen oder als Pflegefachkraft in einer Senioreneinrichtung tätig sein wollen, ob sie in ein Krankenhaus, zu einer Sozialstation, zu einer Bank oder zu einem Steuerberater wollen, ob sie in der Industrie, bei einem Zahnarzt, in der Lebensmittelbranche, bei der Deutschen Bahn oder einer Behörde tätig sein wollen: Für alle der rund 500 angebotenen Ausbildungsberufe gibt es fachkundige Ansprechpartner (Firmenchefs, Handwerksmeister, Personalleiter) an den einzelnen, modern und professionell gestalteten Ständen. Auch Auszubildende geben bereitwillig Auskunft aus der täglichen Praxis in den Betrieben. Bei einer Ausbildung lernen Auszubildende ihren gewählten Beruf von Grund auf. Meistens sind sie in den Ablauf einer Firma eingebunden und können ihr Wissen direkt in der Praxis anwenden.