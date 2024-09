Anzeige: Ausbildungsbörse in Weil am Rhein

Wie sonst nirgendwo im Landkreis Lörrach präsentieren sich am Samstag, 21. September, von 9 bis 13 Uhr in der Realschule und dem Oberrhein-Gymnasium sowie auf dem Außengelände der beiden Schulen so viele verschiedene Unternehmen und Branchen an einem Ort wie in der Grenzstadt. Wie sehr der Stadt die Zukunft junger Menschen am Herzen liegt, zeigt auch, dass sie die Veranstaltung sowohl für Aussteller als auch für Besucher kostenfrei anbietet.

Zum 30. Mal wird die Ausbildungsbörse veranstaltet, und sie hat nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Im Gegenteil, Jahr für Jahr ist sie größer und professioneller geworden. Die Unternehmen, Einrichtungen, Verwaltungen und Verbände bieten jungen Menschen eine spannende, vielseitige Ausbildung mit interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld.