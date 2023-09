Anzeige Ausbildungsbörse in Weil am Rhein

Und so gehen die Verantwortlichen im Weiler Rathaus, Christoph Braun, Leiter der städtischen Personalabteilung, und seine Kollegin Andrea Steinebrunner, die seit Jahren für die Organisation und auch Abwicklung der Ausbildungsbörse verantwortlich zeichnen, davon aus, am Samstag, 23. September, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Realschule sowie im Oberrhein-Gymnasium wieder viele junge Menschen willkommen heißen zu können.

Gerade in Zeiten des immer stärker werdenden Fachkräftemangels auch im Dreiländereck und ebenso vielen freien Ausbildungsplätzen in vielen Branchen sind die 115 heuer teilnehmenden Ausbildungsbetriebe und -institutionen, darunter auch Behörden, soziale Organisationen, Kirchen, Kommunen, Pflegeeinrichtungen, Handwerksbetriebe, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetriebe vom Mittelständler bis zum Global Player gerne und hoch motiviert mit dabei bei der Ausbildungsbörse. Wohl wissend, dass man in Weil am Rhein einen kompetenten Ausrichter aus der Stadtverwaltung hinter sich weiß. Gemeinsam wird man kompakt und an einem Ort an diesem Samstag mehr als 300 Berufsbilder vorstellen.