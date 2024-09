Anzeige: Ausbildungsbörse in Weil am Rhein

In einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt mit vielen Spezialisierungen steigt zum einen der Beratungs- und zum anderen der Orientierungsbedarf. Beides wird am Samstag, 21. September, von 9 bis 13 Uhr am Schulzentrum an der Egerstraße bei der größten Ausbildungsbörse der Region geboten. In den 30 Jahren ihres Bestehens hat sie sich ein ausgezeichnetes Renommee weit über die Stadtgrenzen hinaus geschaffen. Hier haben junge Leute die Qual der Wahl und können rund 500 Ausbildungsberufe, auch weniger bekannte Berufsbilder, kennenlernen.

Direktes Gespräch gefragt

Alle großen und namhaften Unternehmen der Stadt zeigen Präsenz, ebenso sind beispielsweise Basler Pharmakonzerne, das Landratsamt, Schulen, Banken, das Polizeipräsidium Freiburg, das Amtsgericht oder die Deutsche Bahn und das Hauptzollamt Lörrach vertreten. An den modern gestalteten und ausgestatteten Ständen, an denen es auch interessante Vorführungen und teilweise Gewinnspiele gibt, stehen nicht nur Firmenchefs und Personalleiter bereitwillig Rede und Antwort, auch Auszubildende sind vor Ort, weil sie zum einen die Sprache der Jugendlichen sprechen und zum anderen direkt über ihre Ausbildung im jeweiligen Betrieb Auskunft geben können. Überhaupt, sagt Christoph Braun, sei das direkte Gespräch an dieser Ausbildungsbörse von hohem Wert. Dies erfahren er und seine Kollegin Andrea Steinebrunner bei ihren Rundgängen zu den einzelnen Ständen immer wieder, wenn sie bei den Teilnehmern direkt vor Ort im Laufe des Vormittags ein erstes Feedback einholen.