Anzeige Ausbildungsbörse in Weil am Rhein

Bewusste Durchmischungder Branchen

Sie haben wieder bewusst eine Durchmischung der Branchen in den einzelnen Bereichen der Börse realisiert. Damit soll vermieden werden, dass die jungen Leute nur eine Branche aufsuchen und so ebenfalls interessante, andere Berufsbilder außen vor bleiben. Braun und Steinebrunner sagen nicht ohne berechtigten Stolz, dass die Weiler Börse zwischenzeitlich die größte und attraktivste im ganzen Kreis Lörrach sei.

Dass man kontinuierlich gewachsen ist, sei, so weiß man bei der Stadt und auch bei Schirmherr Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, nicht nur der perfekten Organisation zuzuschreiben. Denn die anhaltende Nachwuchsrekrutierungs- und Fachkräftemangel-Problematik auch im Dreiländereck hat die Betriebe und Institutionen in der Region erkennen lassen, dass das effektivste Mittel gegen diesen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften eben die Ausbildung potenzieller Fachkräfte ist. Es sei fast schon so, dass die Unternehmen in der Region geradezu um Auszubildende buhlen, so jedenfalls der Eindruck von Christoph Braun.