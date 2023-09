Diese Nachwuchswerbung geschieht an attraktiven Ständen, sagen Andrea Steinebrunner und Christoph Braun anerkennend. Zu Beginn der Ausbildungsbörse in den 1990er-Jahren – damals noch im Rathaus – waren es ein Tisch, eine Stellwand und Info-Zettel, die auf die jungen Leute warteten. Seit vielen Jahren, zuerst nur in der Realschule Dreiländereck, dann nach dessen Bau auch im Oberrhein-Gymnasium, prägen visuelle Präsentationen via Multimedia bis hin zu praktisch-technischen Vorführungen das Geschehen. Und es dürfte noch nicht zu Ende sein bezüglich der professionellen, auch digitalen Präsentation in Realschule und Oberrhein-Gymnasium, meinen Braun und Steinebrunner.