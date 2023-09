Anzeige Ausbildungsbörse in Weil am Rhein

Professionalität und Kreativität zeichnen alljährlich die Macher der Weiler Ausbildungsbörse aus. Und so kann das Team um Christoph Braun und Andrea Steinebrunner auch in diesem Jahr darauf verweisen, ein Mega-Event auf die Beine gestellt zu haben: die sowohl von Qualität und Quantität her wohl hochwertigste Ausbildungsbörse in der Region. Von den 115 teilnehmenden Betrieben wird die Realschule Dreiländereck mit drei Geschossen komplett in Beschlag genommen, dazu kommen das Erdgeschoss des Oberrheingymnasiums, der Schulhof und das Areal zwischen diesen beiden Schulen. Genutzt werden in beiden Schulen nicht nur die Flure und Foyers, sondern auch Klassenzimmer.