Anzeige Ausflugsziele in der Region

Das Quellgebiet des Stübenbaches liegt am 1386 Meter hohen Stübenwasen. Von dort aus schlängelt sich der Bach durch das Hochtal von Todtnauberg, wo sich weitere klare Bergbäche dazugesellen und dann gemeinsam in zwei Stufen über ein gewaltiges Granitmassiv ins Tal stürzen.

Der naturbelassene Wasserfall steht seit Juni 1987 unter Denkmalschutz und zählt zu den zehn schönsten Naturdenkmälern in Deutschland. Weit mehr als 100 000 Gäste besuchen jedes Jahr das einmalige Naturschauspiel. In kalten Winternächten gefriert der Wasserfall zu einem bizarren Gebilde überdimensionaler Eiszapfen.

Präsentationen im Vogelpark Steinen

Der Vogelpark Steinen liegt im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz - Autobahnausfahrt Lörrach in Richtung Schopfheim (Bundesstraße 317). In einer Talsenke - vom Verkehr abgeschirmt - bietet die weitläufige Parklandschaft mit ihren etwa 100 000 Quadratmetern vielen Vogel-Kostbarkeiten aus aller Welt sowie Erdmännchen, Kängurus und weiteren Tieren ein prächtiges Zuhause. Ein kleines Paradies - eingebettet in die wunderbare, milde Landschaft des Südschwarzwalds.

Highlights sind die täglichen faszinierenden Greifvogel-Flugshows mit Adlern, Falken und Eulen um 11 und 15 Uhr - einzigartig in der Darbietung! Mutige Kids können während der Flugshow unter Anleitung des Falkners einen kleinen zahmen Greifvogel fliegen lassen (je Flugshow ein Kind) und erhalten an der Parkkasse eine Urkunde als Falkner-Assistent. Im Nahbereich der Falkner-Arena erfolgen um 12 und 16 Uhr die moderierten Berberaffen-Fütterungen, hier gibt’s Futter gratis. Der Park ist täglich 10 bis 17 Uhr geöffnet - von Ende März bis Anfang November. In den Sommerferien in Baden-Württemberg ist länger geöffnet. Es gibt einen großen kostenlosen Besucherparkplatz im Nahbereich des Parkeingangs für 350 Autos und 15 Busse.

www.vogelpark-steinen.de info@vogelpark-steinen.de