Anzeige Autohaus Karle in Zell ein Jahr unter neuer Leitung

Es wurden einige Arbeitsabläufe modernisiert, aber sonst blieb in dem Zeller Traditionsbetrieb alles weitgehend beim Alten. Der Betrieb bietet heute seinen Kunden den Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, Reparaturen von Autos aller Fabrikate und tägliche TÜV-Abnahmen an. Auch die freie Tankstelle wird weiter betrieben. Dazugekommen ist mit der Betriebsübernahme eine Werkstatt für Land- und Nutzfahrzeuge, Baumaschinen und Lkws. An Landmaschinentypen werden Maschinen der Marken Steyr-Case und Krone angeboten. In der großen Halle werden auch Instandhaltungen und Umbauten an Rettungsdienst- sowie Sondereinsatzfahrzeugen vorgenommen.

Obwohl die Firmenübernahme mitten in die Zeit der Corona-Pandemie fiel, hat die Familie Fricker mit ihrem Team bisher alles geschafft, auch wenn man in diesen schwierigen Zeiten auf einiges verzichten musste. Die Familie und ihr Team, das um zwei Mitarbeiter für den Bereich Land-, Bau- und Nutzfahrzeuge erhöht wurde, ist vor allem dem bisherigen Kundenstamm des Autohauses Karle für die Treue und das Vertrauen sowie Günter Karle für seine tatkräftige Unterstützung in der Umbruchzeit dankbar.