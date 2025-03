Anzeige: Autoschau und verkaufsoffener Sonntag

Die Autoschau und der verkaufsoffene Sonntag in Müllheim locken stets viele Gäste an. Foto: Volker Münch

Zu den führenden Marken gehören die Hybridfahrzeuge des japanischen Herstellers Toyota, der in allen Fahrzeugklassen interessante Modelle bis hin zu sportlichen Varianten bietet. Die Volkswagen-Familie präsentiert die Vielzahl an Benziner-, Turbodiesel-, Elektro- und verschiedene Hybridmodellen. Darunter die komplette Palette an „ID“-Modellen, die teilweise mit der neuesten Softwaretechnik für mehr Effizienz auf der Straße ausgestattet ist und heute auch in Versionen für die Langstrecke angeboten werden. Bei Opel bieten verschiedene Modelle unterschiedliche Antriebsarten. Mit dabei der Crosscamp, ein auf einem Opel basierender Freizeitcamper des Herstellers Detleffs. „Junge Sterne“ heißt das Motto beim hiesigen Mercedes-Benz-Partner, der eine Vielzahl von jungen Gebrauchten in allen Variationen vorstellt. Mit dabei auch die große Flotte von Skoda mit den neuesten Modellen. Geht Sportausführung auch elektrisch? Das zeigen gleich mehrere Autohäuser mit den aktuellen Stromermodellen. Präsentiert werden Wohnmobile der Fabrikate Etrusco und Dreamer. Was die beiden französischen Marken Peugeot und Citroën aktuell zu bieten haben, ist ebenfalls bei der Autoschau zu sehen. Darunter neue Elektromodelle und ganz neu Wohnmobile der Marken Adria und Sun Living in Kooperation mit dem Caravan Center Tübingen. Bei Suzuki stehen vor allen Dingen die Hybrid-Modelle im Mittelpunkt. Gleich ein Bündel an weltbekannten Marken wird mit Volvo, Jaguar, Land Rover und Mitsubishi gezeigt. Hier stehen besonders Elektro- und Hybridantriebe im Mittelpunkt, gepaart mit ausgezeichneten Ausstattungsvarianten. Bei Kia finden sich unterschiedliche Modelle mit zukunftsweisenden Antriebstechniken. Interessante Fahrzeuge gibt es auch im motorisierten Zweiradbereich.